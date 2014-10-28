В Азербайджане нескольким судьям вынесли предупреждение

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание судебно-правового совета Азербайджана. Об этом Report сообщили в совете.

На заседании, проходившем под председательством Фикрета Мамедова, были обсуждены вопросы по усовершенствованию судебной защиты прав человека, повышению квалификации судей в этой сфере и устранению существующих проблем.

На заседании было рассмотрено дисциплинарное производство, начатое в отношении судей. Судье Ясамальского районного суда Баку Акшину Эфендиеву объявлен выговор за несвоевременное составление судебных актов, случаи грубого нарушения исполнительной дисциплины, неудовлетворение прав и интересов сторон. Судье Сиязанского районного суда Ильгару Гулиеву вынесли предупреждение в связи с несоблюдением последовательности в судебной практике и нарушением требований законодательства при рассмотрении уголовных дел по поводу тяжелых ДТП.

Также начатое дисциплинарное производство в отношении одного из судей, который несвоевременно отправлял судебные постановления заинтересованным сторонам и был уличен в других нарушениях.

На заседании также были рассмотрены некоторые кадровые вопросы.