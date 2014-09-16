В Азербайджане в результате взрыва газового баллона погиб человек

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в час ночи в поселке Гайидыш-11 Физулинского района произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

Согласно сообщению, в однокомнатной квартире жительницы поселка Шукюфы Бабаевой взорвался бытовой газовый баллон. В результате произошел пожар, в котором сгорели воспламеняющиеся конструкции дома и предметы обихода. После тушения пожара в квартире был обнаружен труп Ш.Бабаевой.