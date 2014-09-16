Возбуждено уголовное дело о незаконном приеме в колледж 69 абитуриентов

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Материалы о незаконном приеме в Лянкяранский государственный гуманитарный колледж, поступившие из государственной комиссии по приему студентов (ГКПС), были изучены в главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана. Об этом Report сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.

В связи с подозрениями в незаконном приеме 69 абитуриентов в колледж возбуждено уголовное дело по статье 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Так, проверка государственной электронной системы "Студент-выпускник", с помощью которой данные абитуриенты принимали участие во вступительных экзаменах в 2012-2013 и 2013-2014 учебных годах, показала, что не набравшие необходимые проходные баллы студенты были зачислены в колледж путем фальсификации некоторых приказов ГКПС.