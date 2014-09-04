Бывший заключенный застрелен из мести в Баку - ОБНОВЛЕНО

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Скончался раненный в результате инцидента, произошедшего в поселке Сахиль Гарадагского района, Набиев Шабан Мамед оглы. Как сообщает Report, несмотря на усилия врачей Ш.Набиев скончался ближе к утру.

Предполагается, что Ш.Набиева расстреляли из мести близкие Алескера Гулиева, которого он убил семь лет тому назад.

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10:11

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В поселке Сахиль Гарадагского района г. Баку произошел вооруженный инцидент.

Как сообщили Report в Гарадагском РУП, проживавший по адресу ул. Достлуг, дом 2, кв. 13 Набиев Шабан Мамед оглы 1960 г. рождения, был расстрелян недалеко от места жительства. Неизвестный выстрелил в Ш.Набиева несколько раз из охотничьего ружья. Получивший пулевые ранения в области живота и бедра, Набиев был доставлен в тяжелом состоянии в городскую клиническую больницу №1.

После инцидента сотрудники Гарадагского РУП и полицейского отделения №38 провели осмотр места. В виду того, что пострадавший Ш.Набиев не был в сознании, у него не удалось взять показания. В ходе расследования были выявлены некоторые факты. Ш.Набиев два месяца тому назад вышел из тюремного заключения. 9 января 2007 года в Гарадагском районе он стрелял в двоих человек, убив при этом Алескера Гулиева и ранив Интигама Бабаева, после чего скрылся с места преступления. В последствии полиция задержала Ш.Набиева вместе с оружием.

Предполагается, что Ш.Набиева расстреляли из мести близкие А.Гулиева, которого он убил семь лет тому назад.

В настоящее время ведутся поиски виновника преступления.