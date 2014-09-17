Азербайджанец и армяне задержаны по подозрению в краже автомобилей

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанец и армяне подозреваются в краже автомобиля с помощью эвакуатора в Москве.

Как сообщает Report со ссылкой на Главное управление министерства внутренних дел (ГУ МВД) России по Москве, 16 сентября в 00.19 в службу «102» поступило сообщение о краже автомобиля.

По словам потерпевшего неизвестные граждане пытались загрузить на эвакуатор, принадлежащий ему автомобиль марки "Ниссан". Подозреваемые были задержаны сотрудниками автопатруля ОМВД России по району Бирюлево Западное на месте совершения преступления. Ими оказались 29-летний приезжий из Азербайджана и 27-ми, 29-ти и 30-летние уроженцы Армении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3, ст.30 и ч.3, ст.158 УК РФ (попытка кражи).