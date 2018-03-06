Журналисты ознакомились в ЦИК с процессом проверки подписей избирателей, представленных кандидатами в президенты

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Сегодня журналисты смогли воочию понаблюдать за процессом проверки подписей избирателей, представленных кандидатами в президенты.

Как сообщает Report, было отмечено, что до этого за процессом наблюдали представители политических партий и полномочные представители кандидатов.

Глава действующей в ЦИК Рабочей группы Этибар Гулиев заявил, что представленные кандидатами документы тщательно проверяются Рабочей группой: "ЦИК объявил открытым процесс проверки подписей, то есть с процессом могут ознакомиться все желающие".