Завтра завершается агиткампания кандидатов в президенты Азербайджана

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ 10 апреля в Азербайджане завершается предвыборная агитация в связи с президентскими выборами, назначенными на 11 апреля.

По информации Report, согласно Календарному плану мероприятий и основных действий по подготовке и проведению президентских выборов, предвыборная агитация кандидатов будет приостановлена за 24 часа до начала выборов, 10 апреля в 08:00.

В день выборов и за день до голосования, то есть в "день тишины", запрещается проведение любой предвыборной агитации.

Агитационная кампания началась 19 марта. За это время кандидаты могли пользоваться всеми средствами для агиткампании.

В день выборов - 11 апреля из избирательных участков будут изъяты все агитационные материалы.

Напомним, что ЦИК зарегистрировал 8-ых кандидатов на пост президента.

Это - выдвинутый от правящей Партии Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, кандидат от Партии Единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев, кандидат от Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде, кандидат от Партии Движение национального возрождения Фарадж Гулиев, кандидат от "Инициативной группы фронтовиков" Рази Нуруллаев, кандидат от Партии Современный Мусават Хафиз Гаджиев, самовыдвиженец Захид Орудж и кандидат от Демократической партии Азербайджана Сардар Мамедов (Джалалоглу).