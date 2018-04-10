Завтра в Азербайджане состоятся очередные президентские выборы

© Report

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Завтра, 11 апреля, в Азербайджане состоится голосование в связи с президентскими выборами.

Как сообщает Report, согласно Календарному плану основных действий и мероприятий по назначению, подготовке и проведению президентских выборов, Центральная избирательная комиссия в течение дня 5 раз (10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19.00) сообщит предварительные данные о ходе голосования, участии избирателей.

В день голосования проводить какую-либо предвыборную агитацию запрещено.

ЦИК зарегистрировал 8-ых кандидатов на пост президента. Это - выдвинутый от правящей Партии Ени Азербайджан Ильхам Алиев, кандидат от Партии Единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев, кандидат от Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде, кандидат от Партии Движение национального возрождения Фарадж Гулиев, кандидат от "Инициативной группы фронтовиков" Рази Нуруллаев, кандидат от Партии Современный Мусават Хафиз Гаджиев, самовыдвиженец Захид Орудж и кандидат от Демократической партии Азербайджана Сардар Мамедов (Джалалоглу).

Срок полномочий избранного завтра президента продлится 7 лет.

Центр независимых исследований Els, Мониторинговый центр RƏY, Лига защиты трудовых прав граждан совместно с американской компанией Arthur J. Finkelstein & Associates, Центр независимой консультации и помощи "За гражданское общество" вместе с Французским институтом социологических исследований Opinion Way проведут Еxit-poll.

За выборами пронаблюдают около 1000 международных, и около 60 тыс. местных наблюдателей. За процессом голосования в течение можно пронаблюдать на сайте ЦИК. В 1000 избирательных пунктов по 119 избирательным округам установлены камеры.