Завершился срок подачи в ЦИК документов для регистрации кандидатов в президенты

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Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Сегодня завершился срок подачи необходимых документов в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатов в президенты Азербайджана.

Как сообщает Report, согласно календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Азербайджанской Республики, документы должны быть представлены в ЦИК не ранее, чем за 50 дней (с 20 февраля) и не позднее чем за 30 дней (до 18:00 12 марта) до выборов.

Напомним, что президентские выборы в Азербайджане назначены на 11 апреля. До сих пор ЦИК зарегистрировал кандидатуры семерых человек. Это кандидатура Ильхама Алиева, баллотирующегося от правящей Партии "Ени Азербайджан", Гудрета Гасангулиева от Партии народного фронта целостного Азербайджана, Араза Ализаде от Социал-демократической партии Азербайджана, Фараджа Гулиева от Партии национального возрождения, Рази Нуруллаева, выдвинутого Инициативной группой фронтистов, Хафиза Гаджиева от Партии современный Мусават и баллотирующегося по собственной инициативе Захида Оруджа.