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    Завершается регистрация для участия в наблюдении за ходом президентских выборов на территориях избирательных округов

    © Report

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В пятницу, 6 апреля в Азербайджане завершается срок предоставления заявлений в соответствующую окружную избирательную комиссию для регистрации для участия в наблюдении за ходом президентских выборов на территориях избирательных округов.

    Как сообщает Report, согласно Календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных президентских выборов в Азербайджане, заявления для наблюдения за ходом президентских выборов на всех участках должны быть поданы в ЦИК со дня назначения выборов и за пять дней до проведения выборов.

    Срок подачи обращения в ЦИК для получения разрешения с целью наблюдения за ходом выборов по всей территории страны истек 1 апреля.

    Напомним, что президентские выборы в Азербайджане назначены на 11 апреля.

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