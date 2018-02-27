Зампредседателя ЦИК: Азербайджанское государство создало все условия для свободного выражения народом воли на выборах

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Начиная с сегодняшнего дня Центральная избирательная комиссия в рамках просвещения дала старт очередному проекту - семинары по расследованию закрытых обращений по президентским выборам.

Как сообщает Report, в мероприятия приняли участие члены ЦИК, полномочный представитель Азербайджана в Европейском суде по правам человека Чингиз Аскеров и представители секретариата комиссии.

Зампредседателя ЦИК Натиг Мамедов сказал, что ЦИК продолжает крупномасштабные проекты, направленные на подготовку и проведения выборов на высоком уровне. Независимо, справедливо и прозрачно, а также на просвещение субъектов выборов различного статуса.

Н.Мамедов добавил, что азербайджанское государство создало все условия для свободного выражения народом воли на выборах: "Голос каждого избирателя должен быть выражен независимо. Для реализации этого процесса есть достаточно возможностей, в том числе законодательная база, которые отвечают мировым стандартам".

Отметим, что в семинарах, которые продлятся до 1 марта, планируется охватить всех членов экспертных групп 125 избирательных комиссий по стране.