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    Зампред ПЕА: Азербайджанский народ снова сделал правильный выбор

    © Foto: "Report"

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "На проведенных в Азербайджане президентских выборах приняли участие 4 миллиона избирателей, другими словами - 74% избирателей".

    Как передает Report, об этом на пресс-конференции сказал заместитель председателя Партии Ени Азербайджан, полномочный представитель партии на президентских выборах Али Ахмедов.

    А.Ахмедов сказал, что по результатам экзитполов Ильхам Алиев набрал 80% голосов: 

    "Это означает, что Ильхам Алиев одержит победу".

    Он отметил, что азербайджанский народ в очередной раз сделал правильный выбор: 

    "В период президентства Ильхама Алиева страна бурно развивалась и нарастила мощь".

    А.Ахмедов отметил, что Ильхам Алиев сделал очень многое для страны: 

    "Те, кто голосуют за Ильхама Алиева, голосуют за стабильность. Следующие 7 лет для Азербайджана станут новым этапом развития. Экономика Азербайджана еще больше укрепится. Будут разработаны более обширные государственные программы. В мировом сообществе позиция Азербайджана еще более усилится".

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