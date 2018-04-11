Зампред ПЕА: Азербайджанский народ снова сделал правильный выбор

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "На проведенных в Азербайджане президентских выборах приняли участие 4 миллиона избирателей, другими словами - 74% избирателей".
Как передает Report, об этом на пресс-конференции сказал заместитель председателя Партии Ени Азербайджан, полномочный представитель партии на президентских выборах Али Ахмедов.
А.Ахмедов сказал, что по результатам экзитполов Ильхам Алиев набрал 80% голосов:
"Это означает, что Ильхам Алиев одержит победу".
Он отметил, что азербайджанский народ в очередной раз сделал правильный выбор:
"В период президентства Ильхама Алиева страна бурно развивалась и нарастила мощь".
А.Ахмедов отметил, что Ильхам Алиев сделал очень многое для страны:
"Те, кто голосуют за Ильхама Алиева, голосуют за стабильность. Следующие 7 лет для Азербайджана станут новым этапом развития. Экономика Азербайджана еще больше укрепится. Будут разработаны более обширные государственные программы. В мировом сообществе позиция Азербайджана еще более усилится".
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