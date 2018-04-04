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    Закир Гаралов: Создана Рабочая группа для расследования информаций уголовного характера в процессе выборов

    © Report

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Генпрокурор Азербайджанской Республики Закир Гаралов принял 4 апреля руководителя штаба миссии наблюдателей от Содружества независимых государств (СНГ) Евгения Слободу.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

    Генеральный прокурор предоставил подробную информацию о стоящих перед органами прокуратуры обязанностях, связанных с нарушением избирательного законодательства, заявил о работе, проделанной в стране для свободного выражения избирателями своей воли и проведения выборов в условиях демократии и прозрачности.

    В ходе встречи было особо отмечено о создании Рабочей группы для обеспечения оперативного расследования информаций уголовного характера, поступивших в Генпрокуратуру относительно допущенных в процессе выборов правонарушений.

    Отметив важность встреч, проведенных в период пребывания в стране, Е.Слобода заявил о создании всех условий для нормальных выборов и подчеркнул, что стал свидетелем повышения членами избирательной комиссии профессионализма по сравнению с предыдущими выборами. Е.Слобода высоко оценил работу Центризбиркома и органов прокуратуры в области просвещения.

    На встрече провели обмен мнениями по интересующим стороны вопросам. 

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