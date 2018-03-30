Закир Гаралов дал органам прокуратуры конкретные поручения в связи с президентскими выборами

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Генеральный прокурор Закир Гаралов в административном здании прокуратуры Агджабединского района принял граждан Агджабединского, Бейлаганского, Тертерского, Агдамского, Физулинского, Лачинского и Ходжавендского районов.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, до начала приема генеральный прокурор и глава ИВ Агджабединского района посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный в центре города, почтили его память, возложили цветы.

На приеме, прошедшем с участием ответственных сотрудников Генеральной прокуратуры, а также соответствующих подчиненных прокуроров, генпрокурор выслушал 61 жителя региона, дал соответствующие поручения руководителям структурных подразделений Генеральной прокуратуры и подчиненным районным прокурорам по закономерному и оперативному решению вопросов, поднятых в обращениях граждан.

Часть обращений граждан была решена на месте, остальная честь взята под контроль для рассмотрения.

Граждане выразили удовлетворение созданием комфортных и благоприятных условий для приема жителей региона на местах и рассмотрением обращений, поблагодарили за внимание и заботу.

В завершение с участием подчиненных прокуроров было проведено совещание, даны конкретные поручения по созданию связей между чиновниками и гражданами на здоровой основе, повышению эффективности и действенности борьбы с преступностью, объективному рассмотрению обращений граждан, правильной организации работы по их приему, задачам органов прокуратуры в связи с нарушением избирательного законодательства во время президентских выборов 11 апреля.