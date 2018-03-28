За Ильхама Алиева проголосует 82,9% населения - ОПРОС

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты проведенного до назначенных на 11 апреля этого года президентских выборов социологического исследования накануне Exit-poll, организуемого "Лигой защиты трудовых прав граждан" вместе с американской организацией AJF&Associates, Inc.

Как сообщает Report, результаты исследования представили председатель "Лиги защиты трудовых прав граждан" Сахиб Мамедов и председатель организации AJF&Associates, Inc. Джордж Бирнбаум.

Было отмечено, что основной целью проведения соцопроса стало изучение общественного мнения, готовности населения к голосованию в преддверии президентских выборов, уровня их участия в политической жизни страны. К опросу привлекли в целом 1500 респондентов из различных районов Азербайджана.

Из них 63,5% (952 человека) из больших городов, 17,6% (264 человека) - маленьких городов, остальные – жители сел и поселков. Из участвовавших в опросе 49,9% (748 человек) - были женщинами, 50,1% (75 человек) - мужчинами. Опрос был проведен с учетом возрастной статистики населения страны и 30,4 % (456 человек) респондентов были люди в возрасте 18-29 лет, 30% (450 человек) - 30-39 лет, 19,5% (292 человека) - 40-49 лет, 11,5% (173 человека) - 50-59 лет, 5,6% (84 человека) - 60-69 лет и только 2,9% (44 человека) - 70 лет и старше.

Ответы на вопрос: "Как Вы в целом участвуете в выборах в Милли Меджлис Азербайджана и на президентских выборах?", заданный с целью выяснения уровня информированности населения о выборах, были нижеследующими:

Большая часть респондентов –74,0% (1110 человек) сказали, что "всегда" участвуют в выборах. 10% (150 человек) респондентов сообщили, что 11 апреля 2018 года "впервые" примут участие в президентских выборах. 12,6% (189 человек) респондентов указали, что участвуют в выборах "иногда" или "редко". Вопрос из I-го блока анкеты-опросника позволяют узнать, кого склонен поддерживать избиратель – власть или оппозицию.

Так, в ответах на вопрос 8 "Если бы президентские выборы проводились сегодня, и кандидатами были названные ниже лица, за кого бы вы проголосовали?" и вопрос 9 "Если бы парламентские выборы проводились сегодня, за кандидата какой партии вы бы отдали голос?" – указание практически большинством респондентов Ильхама Алиева 82,9 % (1244 человека) и Партии Ени Азербайджан - 70,9% (1064 человека) говорит об удовлетворении азербайджанцами существующей деятельностью властей и поддержки данной власти.

Ответы на вопрос: "Как вы оцениваете работу действующего правительства?" - "отлично" - 28,9 % (433 человека), "хорошо" - 27,1% (406 человек), "средне"– 19,9% (299 человек) – доказывают правильность сделанного вывода. Так, каждый из этих ответов по отдельности расценивается положительно и в целом можно говорить, что 75,9% (1138 человек) респондентов удовлетворительно принимает деятельность действующего правительства.

Вопрос 10 – "Можете ли вы сказать правда или нет ниже приведенные высказывания?" – является открытым проявлением отношения населения к деятельности современного правительства.

Так, полученные ответы - "В Азербайджане сильная экономика" - 62, 5% (937 человек), "В Азербайджане есть свобода слова" - 65% (975 человек), "Руководство страны защищает народ от террора" - 63,6% (954 человека), "Если мы объединимся под руководством одного политического лидера, Азербайджан станет сильнее" - 62,5% (938 человек), "В Азербайджане защищают права человека" - 62% (930 человек), "Азербайджан – островок стабильности в регионе" - 63,1% (946 человек) отражают веру и поддержку населения в действующую власть.

Ответы на вопрос 11 из данного блока в связи с "отношением к президенту Ильхаму Алиеву" дают возможность говорить о политической склонности избирателей и результатах голосования.

Так, в отношении к президентской деятельности Ильхама Алиева было указано "совершенствует экономику" - 58,7% (881 человек), "заботится о гражданах", "препятствует приходу в Азербайджан мигрантского кризиса" - 61% (915 человек), "хорошо представляет Азербайджан на международной арене" - 75% (1125 человек), "Охраняет безопасность нашей страны" - 60,7% (911 человек).

"Таким образом, согласно результатам проведенного накануне exit-poll опроса по изучению общественного мнения о деятельности непосредственно президента Ильхама Алиева, можно сказать, что население верит власти Ильхама Алиева и поддерживает его политическую линию. Результаты проведенного социологического опроса показали, что подготовка к президентским выборам 11 апреля 2018 года удовлетворительна и на уровне власти, и на уровне населения. Население информируется о президентских выборах и это говорит о положительном ходе проводимой на государственном уровне пропаганды. Мы верим, что результаты опросов exit-poll, которые пройдут во время президентских выборов в стране 11 апреля 2018 году, совпадут с результатами проведенного нами социологического опроса", - сообщили организаторы.