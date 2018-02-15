Временный поверенный: Мы верим, что и в России, и в Азербайджане избиратели сделают правильный выбор

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ "Мы верим, что и в России, и в Азербайджане избиратели сделают правильный выбор, от которого зависит будущее наших стран".

Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах России в Азербайджане Олег Мурашев, комментирует предстоящие этой весной президентские выборы в России и Азербайджане.

В связи с этим он призвал граждан обеих стран принять активное участие на предстоящих выборах.

"Надеемся, что они проявят мудрость, сделав выбор, от которого будет зависеть будущее наших стран и наших отношений. Мы верим в продолжение тех линий двустороннего и многостороннего сотрудничества между нашими странами и народами, которые реализуются сейчас", - отметил Мурашев.

Комментируя развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией, временный поверенный заявил: "Сотрудничество между нашими странами находится на самом высоком уровне. Мы развиваем наше стратегическое партнерство, и дорожим теми отношениями, которые налажены между президентами обеих стран - Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Уверены, что в этом году эти контакты продолжатся".