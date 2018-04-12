Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева

Баку. 12 апреля. REEPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву по случаю переизбрания на пост президента Азербайджанской Республики, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Убедительная победа на выборах наглядно подтверждает высокий политический авторитет Ильхама Алиева, свидетельствует о признании его заслуг в решении актуальных социально-экономических и внешнеполитических задач, стоящих перед Азербайджаном", - говорится в поздравлении.

Владимир Путин высоко оценил усилия Ильхама Алиева по укреплению дружественных, добрососедских отношений между Москвой и Баку и выразил уверенность, что совместными усилиями государства обеспечат дальнейшее наращивание плодотворного двустороннего сотрудничества во всех областях, а также партнерского взаимодействия в региональных и международных делах, что, несомненно, отвечает коренным интересам российского и азербайджанского народов.