В связи с президентскими выборами в Азербайджане за границей создадут 41 избирательный пункт - СПИСОК

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В диппредставительствах и консульствах Азербайджана за границей в усиленном режиме идут работы по подготовке к президентским выборам, которые состоятся в стране 11 апреля.
Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.
Сообщается, что в связи с этим из сотрудников соответствующих управлений МИД создана рабочая группа, работа идет скоординировано с Центральной избирательной комиссией.
В диппредставительствах и консульствах Азербайджана в 32 зарубежных странах планируется создать избирательные пункты по 41 адресу.
Посольства и консульства Азербайджанской Республики:
Посольства
1. Посольство Азербайджанской Республики в Федеративной Республике Германия
2. Посольство Азербайджанской Республики в Соединенных Штатах Америки
3. Посольство Азербайджанской Республики в Австрии
4. Посольство Азербайджанской Республики в Республике Беларусь
5. Посольство Азербайджанской Республики в Королевстве Бельгия
6. Посольство Азербайджанской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах
7. Посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии
8. Посольство Азербайджанской Республики в Республике Чехия
9. Посольство Азербайджанской Республики в Китайской Народной Республике
10. Посольство Азербайджанской Республики во Франции
11. Посольство Азербайджанской Республики в Грузии
12. Посольство Азербайджанской Республики в Королевстве Иордания
13. Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран
14. Посольство Азербайджанской Республики в Испании
15. Посольство Азербайджанской Республики в Италии
16. Посольство Азербайджанской Республики в Швейцарии
17. Посольство Азербайджанской Республики в Швеции
18. Посольство Азербайджанской Республики в Республике Казахстан
19. Посольство Азербайджанской Республики в Катаре
20. Посольство Азербайджанской Республики в Республике Киргизия
21. Посольство Азербайджанской Республики в Латвии
22. Посольство Азербайджанской Республики в Литве
23. Посольство Азербайджанской Республики в Венгрии
24. Посольство Азербайджанской Республики в Молдове
25. Посольство Азербайджанской Республики в Королевстве Нидерланды
26. Посольство Азербайджанской Республики в Узбекистане
27. Посольство Азербайджанской Республики в Польше
28. Посольство Азербайджанской Республики в Российской Федерации
29. Посольство Азербайджанской Республики в Саудовской Аравии
30. Посольство Азербайджанской Республики в Турции
31. Посольство Азербайджанской Республики в Украине
32. Посольство Азербайджанской Республики в Греции
Генеральные консульства
33. Генконсульство Азербайджанской Республики в городе Актау
34. Генконсульство Азербайджанской Республики в городе Батуми
35. Генконсульство Азербайджанской Республики в городе Дубай
36. Генконсульство Азербайджанской Республики в городе Стамбул
37. Генконсульство Азербайджанской Республики в городе Лос-Анджелес
38. Генконсульство Азербайджанской Республики в городе Санкт-Петербург
39. Генконсульство Азербайджанской Республики в городе Тебриз
40. Генконсульство Азербайджанской Республики в городе Екатеринбург
41. Представительство посольства Азербайджанской Республики в городе Алматы
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