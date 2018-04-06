В связи с президентскими выборами в Азербайджане 10 апреля будет "днем тишины"

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В связи с назначенными на 11 апреля президентскими выборами в Азербайджане, 10 апреля будет "днем тишины".

Как сообщает Report, согласно Избирательному кодексу, в день выборов и за день до голосования, то есть в "день тишины", запрещаются организация митингов и проведение любой предвыборной агитации.

Предвыборную агитацию приостановят 10 апреля в 08:00.

Напомним, что ЦИК зарегистрировал 8 кандидатов на пост президента. Это - выдвинутый от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, кандидат от Партии Единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев, кандидат от Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде, кандидат от Партии Движение национального возрождения Фарадж Гулиев, кандидат от "Инициативной группы фронтовиков" Рази Нуруллаев, кандидат от Партии Современный Мусават Хафиз Гаджиев, самовыдвиженец Захид Орудж и кандидат от Демократической партии Азербайджана Сардар Мамедов (Джалалоглу).