В России на выборах президента Азербайджана проголосовало 100% зарегистрированных избирателей

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Москва. 11 апреля. REPORT.AZ/ Голосование на выборах президента Азербайджана в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге завершилось с рекордной явкой, сообщает российское бюро Репорт.

В избирательных участках при посольстве Азербайджана в Москве и при Генконсульствах в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге проголосовало 100% зарегистрированных избирателей, что само по себе является рекордом.

Помимо этого на избирательные участки пришли много заранее незарегистрированных граждан Азербайджана.

Избирательные урны были вскрыты при участии представителей СМИ.

После подсчета голосов итоговые бюллетени перешлют в ЦИК Азербайджана.