В посольстве Азербайджана во Франции началось голосование

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Париж. 11 апреля. REPORT.AZ/ На избирательном участке, созданном в посольстве Азербайджана во Франции в связи с президентскими выборами, дан старт голосованию.

Как сообщает западноевропейское бюро Report, голосование началось в 08:00 по местному времени.

В посольстве Азербайджане во Франции открыт избирательный участок, где избирателям и наблюдателям созданы все условия для свободного, демократического и прозрачного проведения выборов.

В голосовании принимают участие работающие во Франции азербайджанские дипломаты, члены их семей, граждане Азербайджана, временно проживающие или командированные во Францию. За ходом голосования на избирательном участке наблюдают представители диаспоры, местные журналисты и наблюдатели.

Отметим, что в составе избирательной комиссии значатся не только сотрудники посольства, к работе комиссии привлечены и лица, зарегистрированные в консульстве. Избирательный участок будет открыт с 08:00 до 19:00.

Голосование продолжается.