В посольстве Азербайджана в Китае голосование завершилось, в Вашингтоне только началось

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "В связи с разницей во времени закончилось голосование на избирательном участке, созданном в посольстве Азербайджана в Китайской Народной Республике. Выборы прошли в демократических условиях и в условиях высокой избирательной активности граждан, зарегистрированных в посольстве нашей страны".

Об этом в ответ на запрос Report сообщил руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что согласно местному времени, избирательный участок в посольстве Азербайджана в Вашингтоне открылся чуть больше часа назад: "Примерно спустя полтора часа откроется избирательный участок в нашем Генконсульстве в Лос-Анджелесе. В целом, позже всех закроется избирательный участок в Генконсульстве в Лос-Анджелесе.

В голосовании в диппредставительствах наблюдалась высокая избирательная активность.

Результаты голосования на избирательных участках, созданных в диппредставительствах, сообщаются в 17-й и 16-й Ясамальский избирательные округи".