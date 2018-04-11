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Анкара. 11 апреля. REPORT.AZ/ В диппредставительствах Азербайджана в Турции продолжается голосование.

Как сообщает турецкое бюро Report, для участия граждан Азербайджана на президентских выборах в диппредставительствах были созданы избирательные участки.

В посольстве Азербайджана в Анкаре и Генконсульстве в Стамбуле голосование началось в 08:00 по турецкому времени.

Генконсул Азербайджана в Стамбуле Масим Гаджиев принял участие в голосовании. Кроме того, время посол Азербайджана в Туркменистане Гасан Зейналов также проголосовал в Стамбуле на 53-м избирательном участке.

В голосовании принимают участие 728 зарегистрированных в посольстве граждан, проживающих в Анкаре и прилегающих городах, а также 906 зарегистрированных в Генконсульстве граждан.

Перед посольством и Генконсульством вывешен список зарегистрированных граждан. На выборах наблюдается активность.