В ЦИК ознакомились с "Центром технического контроля за веб-камерами"

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В связи с назначенными на 11 апреля президентскими выборами в Азербайджане в Центризбиркоме (ЦИК) состоялось знакомство с "Центром технического контроля за веб-камерами".

Как сообщает Report, министр связи и высоких технологий Рамин Гулузаде осмотрел центр.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов проинформировал министра о том, что на избирательных участках установлены 1000 веб-камер для наблюдения за процессом голосования, что в целом охватывает 20% избирательных участков. Было отмечено, что веб-камеры установлены для обеспечения прозрачности.