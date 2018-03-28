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    В ЦИК ознакомились с "Центром технического контроля за веб-камерами"

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В связи с назначенными на 11 апреля президентскими выборами в Азербайджане в Центризбиркоме (ЦИК) состоялось знакомство с "Центром технического контроля за веб-камерами".

    Как сообщает Report, министр связи и высоких технологий Рамин Гулузаде осмотрел центр.

    Председатель ЦИК Мазахир Панахов проинформировал министра о том, что на избирательных участках установлены 1000 веб-камер для наблюдения за процессом голосования, что в целом охватывает 20% избирательных участков. Было отмечено, что веб-камеры установлены для обеспечения прозрачности.

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