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    В Баку прошел семинар-совещание, посвященный роли и задачам СМИ в президентских выборах - ОБНОВЛЕНО

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В Баку при организационной поддержке Администрации президента Азербайджанской Республики, Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Национального совета телерадиовещания (НСТР) и Совета прессы прошел семинар-совещание, посвященный роли и задачам СМИ в президентских выборах.

    Как сообщает Report, на семинаре присутствовали председатель ЦИК Мазахир Панахов, помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, председатель НСТР Нушираван Магеррамли, председатель СП Афлатун Амашов и руководители СМИ.

    Выступивший на семинаре председатель ЦИК Мазахир Панахов отметил, что в стране нет никаких препятствий для получения журналистами информации о выборах. Он призвал представителей СМИ быть ответственными в данном вопросе.

    Помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в своем выступлении заявил, что имидж выборов в Азербайджане формируют СМИ и наблюдатели. Он отметил, что профессионализм журналистов играет особую роль в этом.

    Затем выступил председатель НСТР Нушираван Магеррамли, который отметил, что телеканалы набрали достаточный опыт, связанный с освещением выборов, и подчеркнул, что президентские выборы будут освещаться телеканалами объективно.

    Затем своими мнениями относительно предстоящих президентских выборов поделились и другие присутствовавшие.

    Мероприятие продолжилось обсуждениями, в ходе которых также были заданы вопросы.

    *** 12:19

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В Баку при организационной поддержке Администрации президента Азербайджанской Республики, Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Национального совета телерадиовещания (НСТР) и Совета прессы проходит семинар-совещание, посвященный роли и задачам СМИ в президентских выборах.

    Как сообщает Report, на семинаре присутствуют председатель ЦИК Мазахир Панахов, помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, председатель НСТР Нушираван Магеррамли, председатель СП Афлатун Амашов и руководители СМИ.

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