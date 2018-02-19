В Азербайджане списки избирателей будут полностью готовы до 3 марта

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центризбиркома обсудили вопрос, связанный с составлением постоянного списка избирателей по стране.

Как сообщает Report, зампред ЦИК Натик Мамедов отметил, что ежегодно до конца мая в Азербайджане подготавливаются списки избирателей.

По его словам, назначение президентских выборов на 11 апреля ускорило данный процесс: "Списки избирателей должны быть готовы за 35 дней до дня голосования. Списки избирателей могут быть составлены и утверждены до 3 марта".

Н.Мамедов отметил, что работы в этом направлении продолжаются: "По сравнению с прошлым годом, статистика избирателей возросла на 28 344 человека".

Отметим, что президентские выборы в Азербайджане назначены на 11 апреля.