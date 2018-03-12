В Азербайджане со следующей недели начинается предвыборная агитация кандидатов в президенты

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане предвыборная агитация кандидатов в президенты в связи с президентскими выборами, назначенными на 11 апреля, начинается со следующей недели, - с 19 марта.

Как сообщает Report, это нашло отражение в Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Азербайджанской Республики.

Зарегистрированные в Центральной избирательной комиссии кандидаты могут начать агитационную кампанию за 23 дня до дня голосования, то есть 19 марта. В течение этого времени кандидаты могут воспользоваться бесплатным эфирным временем, а также другими средствами, предусмотренными законом.

Агитация будет прекращена за 24 часа до начала процесса голосования - 10 апреля.

В день голосования и предшествующий ему день проведение какой-либо предвыборной агитации - запрещено.

11 апреля - в день голосования будут убраны предвыборные агитационные материалы, находящиеся внутри и снаружи избирательных участков.

Отметим, что сегодня в 18:00 истекает срок представления в Центральную избирательную комиссию избирательных документов, необходимых для регистрации кандидата в президенты Азербайджана.

До сих пор ЦИК зарегистрировал кандидатуры семерых человек. Это кандидатура Ильхама Алиева, баллотирующегося от правящей Партии Ени Азербайджан, Гудрета Гасангулиева от Партии народного фронта целостного Азербайджана, Араза Ализаде от Социал-демократической партии Азербайджана, Фараджа Гулиева от Партии национального возрождения, Рази Нуруллаева, выдвинутого Инициативной группой фронтистов, Хафиза Гаджиева от Партии Современный Мусават и баллотирующегося по собственной инициативе Захида Оруджа.