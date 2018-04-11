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    В Азербайджане проголосовал самый пожилой избиратель - ФОТО

    © Report/ Firi Salim

    Барда. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане проголосовал самый пожилой избиратель.

    Как сообщает карабахское бюро Report, свидетельница трех веков, 124-летняя Самарга Аллахвердиева проголосовала на избирательном участке №30, расположенном в полной средней школе села Хасили Бардинского сельского избирательного округа № 94.

    Самарга Аллахвердиева 1894 г.р. сказала, что у нее 8 детей, 60 внуков, 87 правнуков и 17 праправнуков. Она неоднократно участвовала в президентских, парламентских и муниципальных выборах. На голосование она пришла с членами семьи: 

    "Как передовой хлопкороб я была награждена различными нагрудными знаками. Сегодня я чувствую себя очень счастливой, что участвую в голосовании в 124 года".

    Отметим, что у 1136 зарегистрированных избирателей в Бардинском сельском избирательном округе № 94 возраст составляет 80-100 лет, у 10 – выше 100 лет.

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