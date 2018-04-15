В Азербайджане подвели итоги президентских выборов

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Подведены итоги проведенных в Азербайджане 11 апреля президентских выборов.
Как передает Report, на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с результатами президентских выборов была предоставлена общая информация, по результатам было принято решение о составлении итогового протокола.
Составлен итоговый протокол, документы будут представлены в Конституционный суд, который в свою очередь должен официально объявить сведения об итогах выборов Президента Азербайджанской Республики в течение 14 дней после дня голосования, то есть до 25 апреля.
Всего на выборы явились 3 962 123 избирателей.
Итоги голосования:
Кандидат от Партии Ени Азербайджан Ильхам Алиев – 86,02% (3 397 664)
Cамовыдвиженец Захид Орудж - 3,12% (123 006)
Кандидат от Партии Единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев - 3,02% (390 119)
Кандидат от Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу - 3,03% (119 674)
Кандидат от Партии Современный Мусават Хафиз Гаджиев - 1,52% (59 977)
Кандидат от Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде - 1,38% (54 603)
Кандидат от Партии Движение национального возрождения Фарадж Гулиев - 1,17% (46 010)
Кандидат от "Инициативной группы фронтовиков" Рази Нуруллаев - 0,74% (29 282)
İlkin PirəliАвтор новости
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