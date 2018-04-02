В Азербайджане начался процесс раздачи избирательных бюллетеней в связи с президентскими выборами

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Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В связи с президентскими выборами в Азербайджане, назначенными на 11 апреля, начался процесс раздачи избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии.

Как сообщили Report в отделе по общественным связям Секретариата Центральной избирательной комиссии, на мероприятии в издательстве Милли Меджлиса при участии членов ЦИК, руководства и сотрудников Секретариата Центризбиркома, а также председателей и секретарей окружных избирательных комиссий были созданы условия для участия представителей международных и зарубежных структур, СМИ и других заинтересованных субъектов для более близкого ознакомления с процессом.

На мероприятии была предоставлена подробная информация СМИ об организации раздачи бюллетеней, требованиях Избирательного кодекса в связи с изготовлением и доставкой по назначению избирательных бюллетеней, были даны ответы на интересующие журналистов вопросы.

После передачи в окружные избирательные комиссии бюллетеней, подготовленных в условиях безопасности, обеспеченной Особой службой государственной охраны, процесс охраны транспортировки, хранения и распределения бюллетеней участковым избирательным комиссиям осуществляется соответствующими структурами министерства внутренних дел.

Отметим, что после утверждения Центризбиркомом требований относительно текста, формы, числа и правил изготовления избирательных бюллетеней в связи президентскими выборами, с 24 марта начался процесс печати избирательных бюллетеней и по решению комиссии, отпечатано 5 347 803 бюллетеня. Не позднее чем за 3 дня до дня голосования, окружные избирательные комиссии должны распределить бюллетени между участковыми избирательными комиссиями.