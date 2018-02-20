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    Утвержден глава наблюдательной миссии СНГ на президентских выборах в Азербайджане

    Решение принято на заседании Совета постоянных полномочных представителей СНГ в Минске

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Наблюдательную миссию Содружества независимых государств (СНГ) на внеочередные президентские выборы в Азербайджане  возглавит  председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Как сообщили Report в Исполнительном комитете СНГ, соответствующее решение было принято на заседании Совета постоянных полномочных представителей СНГ, состоявшемся сегодня в Минске.

    В Исполнительном комитете отметили, что в настоящее время идет процесс формирования наблюдательной миссии.

    Как ранее сообщал Report, долгосрочная миссия наблюдателей СНГ прибудет в Баку 20 марта, краткосрочная - за несколько дней до выборов.

    Напомним, внеочередные президентские выборы пройдут  в Азербайджане 11 апреля. 

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