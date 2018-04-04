ТюркПА обнародовала состав наблюдательной миссии на президентских выборах в Азербайджане

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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Парламентская ассамблея тюркоязычных стран (ТюркПА) обнародовала состав международной наблюдательной миссии, которая пронаблюдает за президентскими выборами в Азербайджане 11 апреля.

В ответ на запрос Report в ТюркПА сообщили, что в состав миссии входят член Мажилиса Парламента Казахстана Берик Оспанов, члены Жогорку Кенеша Кыргызстана Дуишон Торокулов и Салаидин Айдаров, депутаты Великого народного собрания Турции Халук Ипек и Джейхун Иргил.

В структуре сообщили, что 10 апреля планируется встреча членов наблюдательной миссии со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым, министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым и председателем Центральной избирательной комиссии Мазахиром Панаховым.

Сообщается, что с целью близкого наблюдения за избирательным процессом в день голосования они посетят несколько избирательных пунктов в Баку.

12 апреля члены миссии ТюркПА дадут пресс-конференцию по итогам выборов.