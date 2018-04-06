ТЮРКПА и Тюркский Совет совместно будут наблюдать за президентскими выборами

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ ТЮРКПА будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане, которые состоятся 11 апреля.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ТЮРКПА.

В состав наблюдательной миссии вошли депутат парламента Казахстана Берик Оспанов, депутаты Жоку Кенеша Кыргызстана Дюйшон Торокулов и Салаидин Айдаров, депутаты парламента Турции Халук Ипек и Джейхун Иргил.

В рамках визита наблюдатели встретятся со спикером Милли Меджлиса Октаем Асадовым, главой МИД Эльмаром Мамедъяровым и председателем Центризбиркома Мазахиром Панаховым.

В день выборов члены наблюдательной миссии посетят некоторые избирательные участки в Сумгайыте и на Абшероне.

12 апреля наблюдательные миссии ТЮРКПА и Тюркского Совета выступят с совместным заявлением по итогам президентских выборов.