Тереза Мэй поздравила Ильхама Алиева с победой на выборах

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй поздравила находившегося с визитом в этой стране президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.

Как сообщает Report, она поздравила Ильхама Алиева во время встречи.

Отметим, что визит президента Азербайджана в Великобританию завершен.

Напомним, что 11 апреля этого года победу на президентских выборах одержал Ильхам Алиев.