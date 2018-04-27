 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Тереза Мэй поздравила Ильхама Алиева с победой на выборах

    © President.az

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй поздравила находившегося с визитом в этой стране президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.

    Как сообщает Report, она поздравила Ильхама Алиева во время встречи.

    Отметим, что визит президента Азербайджана в Великобританию завершен.

    Напомним, что 11 апреля этого года победу на президентских выборах одержал Ильхам Алиев.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi