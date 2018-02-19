Свою кандидатуру на президентские выборы выдвинул председатель еще одной партии

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Председатель партии Гражданства и развития Али Алиев выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы.

Как сообщает Report, такое решение было принято на заседании Меджлиса партии. Документы о выдвижении кандидатуры А.Алиева были направлены в Центральную избирательную комиссию.

Напомним, что ЦИК утвердил кандидатуры 13 выдвиженцев на президентские выборы.

Отметим, что президентские выборы в Азербайджане назначены на 11 апреля.