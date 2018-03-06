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    Стало известно имя главы наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане

    9 марта в Баку пройдет пресс-конференция по случаю начала наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Наблюдательную миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ за президентскими выборами в Азербайджане возглавит Кориен Йонкер (Corien Jonker) из Нидерландов. 

    Об этом Report заявили в пресс-службе БДИПЧ ОБСЕ.

    Напомним, члены долгосрочной наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ прибудут в Азербайджан на этой неделе.

    9 марта они дадут пресс-конференцию в Баку по случаю начала миссии.

    Напомним, президентские выборы пройдут в Азербайджане 11 апреля. Посетившая в феврале Азербайджан оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ рекомендовала Бюро направить миссию наблюдателей на предстоящие выборы.

    Согласно подготовленному ими отчету, рекомендуется направить в Азербайджан 280 человек для наблюдения за процессом выборов в день голосования (краткосрочные наблюдатели), а также 30 долгосрочных наблюдателей.

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