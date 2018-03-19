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    Состоялась жеребьевка для распределения бесплатного эфирного времени

    © Report

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Центризбиркоме состоялась жеребьевка для распределения бесплатного эфирного времени, выделенного Общественным телеканалом (İTV) для назначенных на 11 апреля президентских выборов в Азербайджанской Республике.

    Как сообщает Report, по словам зампреда ЦИК Натика Мамедова, для кандидатов в неделю будет выделено 3 часа бесплатного эфирного времени на телевидении и столько же на радио. В общей сложности 6 часов бесплатного эфира в неделю.

    По его словам, каждый этап предусмотренного 3 раза в неделю эфирного времени займет 1 час.

    Зампред ЦИК заявил, что высказывание оскорбительных слов в эфире недопустимо.

    Затем прошла жеребьевка, согласно которой, последовательность выступлений кандидатов в президенты на İTV будет следующей:

    1. Захид Орудж

    2. Араз Ализаде

    3. Гудрет Гасангулиев

    4. Ильхам Алиев

    5. Рази Нуруллаев

    6. Сардар Джалалоглу (Мамедов)

    7. Фарадж Гулиев

    8. Хафиз Гаджиев.

    Продолжительность каждого выступления - 7 минут 30 секунд. 

    Дебаты на телеканале İTV начнутся в 22:00, а на радио - в 19:00.

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