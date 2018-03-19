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Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Центризбиркоме состоялась жеребьевка для распределения бесплатного эфирного времени, выделенного Общественным телеканалом (İTV) для назначенных на 11 апреля президентских выборов в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, по словам зампреда ЦИК Натика Мамедова, для кандидатов в неделю будет выделено 3 часа бесплатного эфирного времени на телевидении и столько же на радио. В общей сложности 6 часов бесплатного эфира в неделю.

По его словам, каждый этап предусмотренного 3 раза в неделю эфирного времени займет 1 час.

Зампред ЦИК заявил, что высказывание оскорбительных слов в эфире недопустимо.

Затем прошла жеребьевка, согласно которой, последовательность выступлений кандидатов в президенты на İTV будет следующей:

1. Захид Орудж

2. Араз Ализаде

3. Гудрет Гасангулиев

4. Ильхам Алиев

5. Рази Нуруллаев

6. Сардар Джалалоглу (Мамедов)

7. Фарадж Гулиев

8. Хафиз Гаджиев.

Продолжительность каждого выступления - 7 минут 30 секунд.

Дебаты на телеканале İTV начнутся в 22:00, а на радио - в 19:00.