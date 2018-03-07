Состоялась церемония открытия Независимого медиа-центра "Выборы-2018"

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В связи с выборами президента Азербайджанской Республики, назначенными на 11 апреля 2018 года, в Баку открылся Независимый медиа-центр "Выборы-2018" Центральной избирательной комиссии.

Как сообщает Report, 7 марта в отеле "Хилтон" в Баку состоялась церемония открытия Независимого медиа-центра.

В мероприятии, широко освещенном средствами массовой информации, приняли участие председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов, члены Комиссии и представители Секретариата ЦИК.

Председатель ЦИК, непосредственно ознакомившийся с условиями, созданными в Независимом медиа-центре, дал рекомендации по свободному и легкому получению информации местными и международными средствами массовой информации, а также оказанию более качественных и эффективных услуг другим участникам избирательного процесса.

Главная цель создания Центра, оснащенного необходимым техническим оборудованием, отвечающим высоким стандартам, заключается в широком, оперативном и объективном освещении выборов, а также оказании помощи представителям СМИ в получении и оперативном доведении до общественности информации о выборах для обеспечения прозрачности избирательного процесса.

Здесь для представителей медиа установлены компьютеры, телефоны и факсы, они также могут пользоваться бесплатным и бесперебойным интернетом. Независимый медиа-центр, который будет работать круглосуточно в период президентских выборов, открыт также для проведения пресс-конференций и выступлений с заявлениями. Зарегистрированные кандидаты в президенты смогут размещать свои предвыборные агитационные материалы на сайте Центра.

Интернет-страница Центра www.secki-2018.az уже регулярно действует на азербайджанском, русском и английском языках. На этой странице размещаются заключения, комментарии и заявления полномочных лиц и экспертов в связи с избирательным процессом, а также фотографии и видео о выборах.

Координаты Независимого медиа-центра "Выборы - 2018":

Teлефон: (+99412) 565-50-31. Адрес: зал ONYX отеля "Хилтон". Email: info@sechki-2018.az.