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    ШОС: Миссия признает прошедшие в Азербайджане выборы прозрачными и достоверными

    ШОС впервые в истории организации направила миссию наблюдателей в Азербайджанскую Республику

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Миссия Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признает прошедшие  в Азербайджане президентские выборы легитимными, прозрачными, достоверными и демократичными". 

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов. 

    Он отметил, что ШОС впервые в истории организации направила миссию наблюдателей в Азербайджанскую Республику.

    "Мы констатируем, что в Азербайджанской Республике были созданы все необходимые условия для работы миссии по всестороннему и комплексному мониторингу подготовки и проведения выборов, что мы рассматриваем как подтверждение открытости, прозрачности и демократичности избирательного процесса в стране", - заявил Генсекретарь ШОС.

    Миссия отметила широкое международное участие в наблюдении за выборами президента Азербайджана, а также высокую активность местных наблюдателей.

    "Миссия констатирует, что выборы президента Азербайджанской Республики соответствовали требованиям избирательного законодательства страны и принятым страной международным обязательствам. Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов, миссией не отмечено. Миссия признает прошедшие выборы легитимными, прозрачными, достоверными и демократичными", - заявил генсекретарь ШОС.

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