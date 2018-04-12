Шахин Асадли: ЦИК подведет итоги президентских выборов до 21 апреля

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана 21 апреля подведет итоги президентских выборов, которые прошли 11 апреля.

Заведующий отделом медиа и общественных связей Шахин Асадли сообщил Report, что, согласно законодательству, Центральная избирательная комиссия не позднее 10 дней, начиная со дня голосования, подводит итоги президентских выборов и представляет результаты для утверждения в Конституционный суд.

Он отметил, что Конституционный суд в течение 14 дней после дня голосования официально объявляет сведения об итогах президентских выборов Азербайджанской Республики:

"Решение Конституционного суда по этому поводу окончательное".