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    Шахин Асадли: ЦИК подведет итоги президентских выборов до 21 апреля

    Конституционный суд до 21 апреля официально объявит итоги выборов© Report

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана 21 апреля подведет итоги президентских выборов, которые прошли 11 апреля.

    Заведующий отделом медиа и общественных связей Шахин Асадли сообщил Report, что, согласно законодательству, Центральная избирательная комиссия не позднее 10 дней, начиная со дня голосования, подводит итоги президентских выборов и представляет результаты  для утверждения в Конституционный суд.

    Он отметил, что Конституционный суд в течение 14 дней после дня голосования официально объявляет сведения об итогах президентских выборов Азербайджанской Республики: 

    "Решение Конституционного суда по этому поводу окончательное".

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