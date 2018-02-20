С сегодняшнего дня кандидаты в президенты могут представить документы для регистрации в ЦИК

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Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане с сегодняшнего дня кандидаты в президенты могут подать в Центральную избирательную комиссию необходимые избирательные документы для регистрации на президентские выборы, назначенные на 11 апреля.

Как сообщает Report, согласно календарному плану основных действий и мероприятий по проведению внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики, документы может представить кандидат в президенты, полномочный представитель политической партии, блока политических партий не ранее, чем за 50 дней (20 февраля) до выборов.

Срок подачи документов завершится 12 марта в 18:00 .

Отметим, что президентские выборы назначены на 11 апреля.