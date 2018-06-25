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    Руководитель наблюдательной миссии ПАСЕ: На выборах в Азербайджане для работы международных наблюдателей были созданы благоприятные условия

    Страсбург. 25 июня. REPORT.AZ/ "На президентских выборах в Азербайджане для работы международных наблюдателей были созданы благоприятные условия". 

    Как сообщает западно-европейское бюро Report, об этом представляя отчет на проходящей 25 июня в Страсбурге летней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил руководитель наблюдавшей за президентскими выборами в Азербайджане наблюдательной миссии структуры Виорел Рикард Бадеа.

    По его словам, наблюдатели ПАСЕ разделились на 19 групп и наблюдали за выборами в Баку и окрестных регионах. 

    Отметим, что президентские выборы в Азербайджане прошли 11 апреля. 

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