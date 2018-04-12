Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ 11 апреля президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, президент Турции поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности на благо азербайджанского народа.

Глава нашего государства выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между нашими странами и впредь будут развиваться во всех областях.