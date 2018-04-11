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    Рамиз Мехтиев выразил отношение к проводимой из-за рубежа кампании против Азербайджана

    Руководитель АП: Это говорит о низкой культуре этих людей© Report/ Firi Salim

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Кампании по очернению - нежелательны и я отношусь к этому плохо".

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал руководитель Администрации президента, академик Рамиз Мехтиев, комментируя некоторые информации в соцсетях относительно президентских выборов.

    "Нормальный человек не должен делать этого. Ни один представитель народа не идет на это. Очень жаль, что некоторые, кто едет за границу, критикуют Азербайджан. Это - не свойственно нашему народу. Это говорит о низкой культуре этих людей". 

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