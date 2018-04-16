Президент Вьетнама поздравил Ильхама Алиева

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент.

От имени государства, народа Вьетнама и от себя лично позвольте передать Вам самые сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост президента Азербайджанской Республики подавляющим большинством голосов.

Вьетнам постоянно наблюдает и рад тем результатам, которых народ Азербайджана достиг под Вашим мудрым руководством за последнее время. Уверен, что благодаря Вашему опыту Азербайджан продолжит развиваться, укрепит свою позицию на международной арене.

Я рад тому, что традиционно дружественные отношения между Вьетнамом и Азербайджаном в последнее время динамично развиваются. И нельзя не отметить Вашу ключевую роль в развитии наших отношений. Господин президент, я очень жду Вашего официального визита во Вьетнам для обсуждения, согласования направлений и мер по дальнейшему развитию многостороннего сотрудничества между двумя странами в интересах наших народов.

Пользуясь случаем, хотелось бы пожелать Вам и Вашей семье крепкого здоровья. Примите мои пожелания новых больших успехов на своем благородном посту.

Пусть азербайджанский народ под Вашим руководством достигнет впечатляющих результатов в деле развития страны".