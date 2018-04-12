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    Президент Узбекистана поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с переизбранием на этот пост, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы узбекского государства.

    Отметим, что выборы президента Азербайджана прошли 11 апреля. За пост главы государства боролись восемь кандидатов.

    По предварительным данным ЦИК,  лидирует действующий президент Ильхам Алиев, за которого проголосовали 86% избирателей.

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