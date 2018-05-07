Президент Туниса поздравил Ильхама Алиева

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Президент Республики Тунис Беджи Каид Эс-Себси направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Ваше превосходительство.
От себя лично и от имени народа Туниса сердечно поздравляю Вас с переизбранием президентом Азербайджанской Республики.
Ваше превосходительство, желаю Вам все новых и новых успехов в высшей государственной деятельности во имя устойчивого развития братской Азербайджанской Республики и благосостояния Вашего народа.
Пользуясь этой приятной возможностью, хочу выразить намерение работать вместе с Вами для дальнейшего укрепления отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами в общих интересах двух братских народов".
News DepartmentАвтор новости
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