Президент Туниса поздравил Ильхама Алиева

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Президент Республики Тунис Беджи Каид Эс-Себси направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство.

От себя лично и от имени народа Туниса сердечно поздравляю Вас с переизбранием президентом Азербайджанской Республики.

Ваше превосходительство, желаю Вам все новых и новых успехов в высшей государственной деятельности во имя устойчивого развития братской Азербайджанской Республики и благосостояния Вашего народа.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу выразить намерение работать вместе с Вами для дальнейшего укрепления отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами в общих интересах двух братских народов".