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    Президент Туниса поздравил Ильхама Алиева

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Президент Республики Тунис Беджи Каид Эс-Себси направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Ваше превосходительство.

    От себя лично и от имени народа Туниса сердечно поздравляю Вас с переизбранием президентом Азербайджанской Республики.

    Ваше превосходительство, желаю Вам все новых и новых успехов в высшей государственной деятельности во имя устойчивого развития братской Азербайджанской Республики и благосостояния Вашего народа.

    Пользуясь этой приятной возможностью, хочу выразить намерение работать вместе с Вами для дальнейшего укрепления отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами в общих интересах двух братских народов".

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