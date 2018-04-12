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    Президент парламентской группы: Азербайджан - значимая страна для Европейского союза

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "В ходе голосования на президентских выборах в Азербайджане не было  отмечено каких-либо нарушений в избирательном процессе".

    Как сообщает Report, об этом заявил наблюдатель, президент парламентской группы "Лига Севера" в парламенте Южного Тироля (Италия) Луиджи Неволла.

    "Люди свободно голосовали, ничего не скрывали. Выборы прошли открыто и организованно. Демократические процессы в стране развиваются", - заявил Луиджи Неволла.

    По его словам, Азербайджан – очень значимая страна для Европейского союза и Италии, и является важным элементом с точки зрения энергобезопасности. 

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