Президент парламентской группы: Азербайджан - значимая страна для Европейского союза

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "В ходе голосования на президентских выборах в Азербайджане не было отмечено каких-либо нарушений в избирательном процессе".

Как сообщает Report, об этом заявил наблюдатель, президент парламентской группы "Лига Севера" в парламенте Южного Тироля (Италия) Луиджи Неволла.

"Люди свободно голосовали, ничего не скрывали. Выборы прошли открыто и организованно. Демократические процессы в стране развиваются", - заявил Луиджи Неволла.

По его словам, Азербайджан – очень значимая страна для Европейского союза и Италии, и является важным элементом с точки зрения энергобезопасности.