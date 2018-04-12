Президент Молдовы: Азербайджанский народ продемонстрировал свое доверие Ильхаму Алиеву

© ТАСС

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на президентских выборах в Азербайджане, сообщает Report со ссылкой на сайт молдавского главы государства.

"По случаю убедительной победы на президентских выборах с радостью направляю Вам от имени народа Республики Молдова и от себя лично самые искренние и сердечные поздравления и желаю больших успехов и настойчивости в реализации поставленных целей", - говорится в поздравлении.

По словам И.Додона, победа на выборах - это демонстрация азербайджанским народом доверия и широкой поддержки избранному Ильхамом Алиевым пути развития Азербайджана, стабильности и согласия в обществе.

Он выразил уверенность, что конструктивный диалог и тесное сотрудничество между двумя странами будут и впредь содействовать укреплению отношений между нашими странами.

"Желаю Вам крепкого здоровья и новых свершений и прошу принять, уважаемый Ильхам Гейдарович, мои заверения в глубоком к Вам уважении", - отмечается в поздравлении.