Президент Кыргызстана поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил Ильхама Алиева по случаю его переизбрания на пост президента Азербайджана, передает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана.

"Примите мои искренние и сердечные поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента Азербайджанской Республики!", - говорится в поздравлении.

С.Жээнбеков подчеркнул, что убедительная победа Ильхама Алиева стала "ярким свидетельством доверия азербайджанского народа к проводимому Вами курсу, направленному на стабильное и всестороннее развитие Азербайджана".

Он также выразил убеждение, что благодаря совместным усилиям кыргызско-азербайджанские отношения будут и далее укрепляться и углубляться, основываясь на взаимном уважении и доверии.

"Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей государственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу – мира и благополучия", - говорится в поздравлении С.Жээнбекова.